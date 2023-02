Astri e motori. L'amore è in fase calante. L'oroscopo dell'Innamorato fisso

Segno per segno, come andrà la settimana con la vostra automobile. Toro? Venderai la macchina della nonna. Sagittario? Finirai in un torrente. Capricorno? Almeno ti resta la Ferrari

Recentemente mi sono specializzato in oroscopi sullo stato delle auto delle persone in base al segno. Vediamo una piccola parte, per consulti più accurati (sui vostri mezzi di locomozione) ricevo privatamente senza appuntamento a Milano, via dell’Uomo anziano 138 (zona Brera). Costo per ogni consulto: 35 euro con fattura, cento in nero.