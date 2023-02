I Sagittario in giro con la patta aperta

Prima di entrare nelle previsioni della settimana, qualche numero: attualmente di tutta la popolazione mondiale, il 36 per cento sono Scorpione. E’ il segno zodiacale prevalente. L’ultimo è l’Ariete, solo il 4 per cento della popolazione del pianeta ha tale vergogna (per sempre). Non è sempre stato così nella storia. Nel medioevo circa il 76 per cento della gente era Sagittario, quasi nessuno dei Pesci. Nell’èra classica (greco-romana) avevamo una prevalenza di Cancro-Vergine-Leone-Toro. Inesistenti del tutto gli altri segni. Tanto che i bambini nati in periodi sotto gli altri segni venivano catturati e messi in pubblici incubatoi (allora di canna di bambù). In attesa del mese propizio per registrarlo all’anagrafe di Sparta, Atene o Siracusa o Micene. Gli etruschi invece erano quasi tutti Bilancia (gli uomini), le donne uguale (tranne una, la regina). Nella loro società non potevano accedere a cariche pubbliche i nati sotto il segno della Vergine. Infatti nei ritrovamenti di vasellame etrusco si vede bene questo curioso aspetto. I babilonesi se ne fregavano dell’oroscopo, le donne guardavano se uno era bello per sposarlo. Verso i 26 anni di età anche se era brutto. Motivo? Paura di rimanere zitella. Per gli arabi è diverso. I cinesi non parliamone neanche. Gli aborigeni dell’Australia sono ancora convinti che l’astrologia sia una pirlata e non una scienza esatta. Roba da matti. Con tutte le prove che nei secoli abbiamo avuto che l’astronomia è la vera scienza che unisce varie discipline, dalla filosofia al canto (anche con gas digestivi).

