Contro la siccità affidarsi ai Gemelli, ottimi rabdomanti

L’Oroscopo fisso svela pazze attitudini paranormali: Toro? La telecinesi. Vergine? Il ciarlatanesimo e la psicofonia. Scoprite di che si tratta

Iniziamo col dire che questa settimana sarà positiva per tutti i segni. Mai c’è stato un periodo così favorevole a memoria d’uomo. Amore salute affari sono al massimo, in pratica una cosa mai vista. Ecco dunque che le mie previsioni si concentrano sulle attitudini parapsicologiche di ciascun segno zodiacale (tutti hanno una predisposizione in un campo). Inutile dire che da anni la parapsicologia è riconosciuta come la scienza più esatta. Procediamo.

ARIETE

Hanno la predisposizione alla telescrittura. Un automatismo psichico per comunicare con i defunti. Non a caso molte persone si rivolgono agli Ariete per chiedere al congiunto dipartito: “amore puoi dirmi dove hai messo il rogito della casa ad Albenga, non vorrei venisse pignorata dal comune perché ti interessavi tu dell’aspetto tributario, non pago i rifiuti da quando tu sei mancato, cioè dal 1976”. Altri chiedono: “Ma cosa fai tutto il giorno in quella dimensione spirituale?”. L’Ariete che fa da tramite interviene per rimproverare il cliente: “Certe domande non sono concesse per la privacy”. Cliente: “Ma quale privacy, è mio marito!”.

TORO

Sono gli unici predisposti alla telecinesi. Infatti fanno innamorare le ragazze abusando di tali poteri magici. Lo spostamento degli oggetti con il pensiero ha comunque dei limiti soggettivi. Io (Toro) per esempio riesco a muovere un oggetto a distanza massima di un chilometro. Chiaramente più aumenta la distanza più diminuisce il peso. Esempio: se riesco a spostare solo concentrandomi (senza nessuna forza fisica) un bidone di letame a cinque metri, a mille metri sposto un uovo dal cestino dove è diligentemente riposto in un tegame a fianco (spazio percorso 31 cm).

GEMELLI

La qualità magica dei Gemelli è la rabdomanzia. In tempi di siccità mai vista prima sono i più richiesti. I Gemelli hanno dei segnali mentali innati che tramite bacchetta (di legno di prugno) individuano dove scavare un pozzo. Anche in Africa. Su dieci segnalazioni fanno scavare gli indigeni nove volte per niente. Tanto che il capotribù boscimane dice: “Scusi ma lei è un rabdomante o un impostore?”. Poi però quando individuano l’acqua lo ringraziano. Nessun rabdomante fa centro al primo colpo. Ecco il motivo di tanti rabdomanti impalati e lasciati a marcire in mezzo al deserto. È opera di tribù che non hanno pazienza e dopo uno due scavi andati a vuoto prendono il rabdomante e dopo un sommario processo senza difesa lo trafiggono senza rispetto per la sua professionalità. Dispiace, ma non sei obbligato a usare la tua dote paranormale. Anzi consiglio di nasconderla, fai finta di niente.

CANCRO

Quelli del Cancro hanno la dote della levitazione. Alcuni si sollevano sfidando la gravità fino a 150 metri d’altezza per poi fare piroette in aria e denudarsi, facendo gestacci che potrebbero evitare. Basta la semplice levitazione per stupire il pubblico presente. Ma si sa, quelli del Cancro vogliono stupire oltre la pubblica decenza, per questo vengono anche chiamati “i vantoni”. Stesso discorso per le donne di questo segno: oltre a levitare come matte (in ufficio) hanno un’altra dote: cambiare i serramenti delle case anche se ancora belli determinando un contrasto con il coniuge. Al punto che è la prima causa nei divorzi (anche in altri segni zodiacali). Ciò si riscontra in tutte le nazioni tranne che in Messico.

LEONE

Hanno la dote più bella nel mondo della magia: la bilocazione. Inutile spiegarla, ma è riduttivo chiamarla così. Infatti i Leone hanno la capacità di essere nello stesso momento in 5-6 luoghi diversi. Es. Portofino, Chianciano Terme, Giardini Naxos, Kuala Lumpur, Rio Lobo… di solito le località sono queste. Diversi testimoni dicono: ho visto al mercato Nicola alle 10.30… L’altro: “Amico, è impossibile, a quell’ora era con me su un traghetto che va da Gardaland a Padenghe. Abbiamo anche bevuto un vecchia Romagna etichetta nera. Sul molo prima dell’imbarco c’era anche Taylor Swift… è più bella dal vivo”. La donna Leone usa questa caratteristica per stare con due fidanzati.

VERGINE

Il segno si distingue per il ciarlatanesimo, antica disciplina praticata nei cortili lombardi dove esisteva una donna, più raramente un uomo, che leggeva le carte. Condizionando e non facendo dormire gli imbecilli. Questa disciplina è entrata recentemente nella fenomenologia del paranormale. Infatti ci vuole carisma a convincere gli stolti. Oltre a questo, alcuni della Vergine praticano la “psicofonia”: registrano voci intelligenti provenienti dalla nebulosa di Ariosto (Alfa Centauri circa). Inutile dire che tale pratica è vietata dalla Siae in quanto non è depositato il testo. Pertanto le royalties maturate per la messa in onda della farsa a chi le diamo? Ai masai? Ma non scherziamo.

BILANCIA

Ecco che razza di vizio gli viene meglio: xenoglossia. Alcuni parlano lingue estinte da millenni ma per la maggior parte i Bilancia si mettono a parlare arabo senza averlo mai conosciuto. Fanno impressione quando si mettono a parlare un mandarino usato solo in determinate zone. Alcuni vengono portati in giro per le decine di ambasciate di Roma dall’assistente sociale. La domanda è sempre quella al diplomatico di turno: “Scusi! Senta parlare questo deficiente, è la vostra lingua?”. Console magiaro: “No no, mai sentita”. “Grazie mille”, e via a bussare a un’altra ambasciata, “scusi gentilmente…”. Prima di scoprire che razza di lingua parla il Bilancia possono passare anni, conviene arrestarlo. Ci pensano gli altri detenuti a zittirlo.

SCORPIONE

Bloccare lo sviluppo: ecco la stupefacente facoltà che hanno questi dello Scorpione sia donna che uomo. In pratica fissano un bambino (sono d’accordo i parenti) e gli bloccano l’accrescimento. Alcuni riescono a riattivarlo (a richiesta) altri no. Per cui ti avvertono prima: “Pensaci bene amico! Perché se blocchiamo lo sviluppo a tuo figlio, poi ti rimane così…”. L’altro: “Blocca blocca!”. Si sta ancora discutendo se questa facoltà di bloccare lo sviluppo (anche dei cerbiatti) sia da considerare fenomeno paranormale o semplice suggestione. Per me è entrambe le cose. Anzi nessuna! E’ solo voglia di innamorarsi di Elena.

SAGITTARIO

Rapimento alieno: è curioso che quelli che affermano ciò siano del Sagittario. Nelle interviste rilasciate sono ricchi di particolari su visite anatomiche (di solito le balle) fatte dagli extraterrestri, interno delle astronavi, ibridazione tra donne Sagittario (molto sexy) e omini verdi alti un metro. Nascita immediata del soggetto concepito che sembra un canguro ma canguro non è. Disposizioni che tramite loro devono essere consegnate al segretario generale dell’Onu, e altre vicende che rendono inattendibili tali racconti, frutto di una sessualità malata al limite del pederastismo, da non confondere con la più tradizionale inclinazione trasversale a tutti i segni, praticata da laureati ma non solo. Infatti le laureate Sagittario sono le donne più sofisticate del mondo, cercano il meglio in ogni aspetto del quotidiano e fuggono dall’uomo volgare. Per cui sono destinate a rimanere sole.

CAPRICORNO

Portata alla ribalta nel magnifico film di Nicholas Cage, la precognizione è solo a esclusivo uso dei Capricorno. Anche qui ci sono vari gradi di tale vizio: nel film Cage (che aveva come papà il tenente Colombo) può vedere “in là” di cinque minuti. Poco… ma meglio di niente. Alcuni si spingono a vedere cose che avverranno anche giorni dopo. Infatti avvertono le autorità che però non ascoltano. Ecco che allora molto delusi dalla pubblica amministrazione ottusa, i Capricorno si chiudono a riccio e anche se prevedono un tornado su Helsinki non lo dicono. Anche perché diciamola tutta, a volte toppano.

ACQUARIO

Dispiace dirlo ma gli Acquario non hanno nessuna facoltà paranormale. Abbiamo indagato a fondo per almeno trovare un qualcosa di strano che potevamo inserire nel mondo del paranormale. Niente. Non sarà che questa assenza totale di fenomeni inspiegabili sia essa stessa paranormale? Per me sì! Punto e basta.

PESCI

Si riscontra una modesta attività paranormale dovuta al magnetismo terrestre, invertito per alcuni. Per me no. Al limite si ribaltano i poli, ma non a causa degli appartenenti a tale segno. Comunque qualcosina c’è per loro: alcuni maschi trovano con estrema facilità un oggetto nascosto. Fate un esperimento nel vostro casolare di campagna, radunate una cinquantina di amici (di tutti i segni), nascondete una milza di bambino sotto il sedile della mietitrebbia parcheggiata nell’aia. Date il via alla caccia al tesoro, in breve verrà trovato l’oggetto nascosto. Sicuro che il soggetto scopritore di tale schifezza è dei Pesci. Se non è paranormale questo… non so cosa pretendere di ancora più bello. Che la Monica vi dica ti amo! Ti vorrei come sposo? Ma qui andiamo oltre… il piegare il manico del mestolo con il pensiero.