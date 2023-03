Oroscopo fisso, l'unico che combatte l'analfabetismo

ARIETE

Settimana negativa al massimo, mai vista una così. Lavoro: come piastrellista non valete niente. infatti si lamentano dopo i lavori eseguiti. Fanno bene a non pagarvi, anzi vi chiedono i danni. Il bagno va demolito e rifatto. Non è la prima volta che vi dico: “Ariete! Lasciate fare certi lavori a chi è portato. I Sagittario sono ottimi piastrellisti e latrinai, voi non siete portati a fare niente. Al limite lo Zimbabwe ha sempre voluto per l’Italia un rappresentante console onorario dell’Ariete. Andate a chiedere la carità lì. I consolati dello Zimbabwe nel nostro paese sono ubicati a Vercelli, Imperia, Oristano, Pistoia, Amalfi, Teramo. Tutti i funzionari sono Ariete giustamente, tranne a Oristano che è sempre chiuso (per lutto? Non penso!).

