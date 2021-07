La fine del maschio alfa

Quando ho visto la diretta Instagram di Michela Murgia, mi sono ricordato di un vecchio episodio, roba di 15 anni fa. All’inizio della diretta (si sarebbe parlato di molte cose che mi interessavano: cancel culture, femminismo intersezionale, trans, madri costituenti, ecc.) Michela Murgia ha presentato il professore di italianistica Alessandro Giammei, “la persona meno maschilista che io conosca”, ha specificato. Subito la discussione si è incentrata (non ricordo perché) sulla virtualità, e Giammei ha raccontato di una sua amica, una professoressa ispanoamericana, innamorata di un astrofisico di Chicago. I due però abitavano in luoghi diversi e insomma non si erano mai visti e proprio per questo il loro rapporto andava molto bene. Dunque, Giammei ha commentato pressappoco così: sta andando bene proprio perché esistono a distanza, incontrarsi a distanza permette di superare una serie di ostacoli che il patriarcato mette tra di noi, quindi si può sviluppare un innamoramento più bello, più sano di quello che si sviluppa quando i corpi (soggetti al patriarcato) si incontrano.

