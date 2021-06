La fine della seduzione

La mutanda alta e comoda, un po’ elastica sulla pancia, che fa cadere bene i vestiti? O la biancheria sexy che – arrivati al dunque – risulta più invitante? Il dilemma tormentava Bridget Jones, un’èra geologica fa. Nella vita vissuta, abbiamo avuto come corollario il racconto di un’amica che al primo appuntamento andava con la biancheria vecchiotta e un po’ lisa, per non avere la tentazione di cedere subito alle avance (la strada verso la virtù può essere tortuosa).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni