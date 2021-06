Matrimoni nuovi e matrimoni arretrati: quest'estate sarà peggio di prima

L’Italia è il paese dove ci si sposa di meno. Dei tre su mille che lo fanno, secondo la proporzione stilata dall’Eurostat a maggio scorso, tre sono amici nostri. O congiunti. O affini. O assistenti civici che si sono innamorati mentre ci distanziavano da altri accodati in fila alle Poste, e ora sono lieti di comunicarci che si sposano e ci vogliono alla festa, alla cerimonia e al battesimo dei figli che contano di fare tra un anno, e due, e tre. Tutto è tornato com’era, inclusa la difformità tra la realtà sensibile e quella dei sondaggi: la crisi demografica s’accentua, eppure noi non facciamo che andare a compleanni di seienni, a baby shower, a battesimi, a prime comunioni; la recessione matrimoniale batte ogni record, eppure noi non facciamo che devolvere il 30 per cento del nostro fatturato alle nozze altrui. È un continuo riproporsi di “eppure i ristoranti sono pieni”.

Dov’è la verità, nello sperimentato o nel sondato? Nella percezione o nella percentuale?

