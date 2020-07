Scrittrice per bambini difende J. K. Rowling. La cacciano dalla casa editrice

Roma. Un’autrice di bestseller per bambini è stata licenziata dopo avere espresso sostegno per la collega scrittrice J. K. Rowling. Alla romanziera Gillian Philip è stato dato il benservito in quanto autrice di titoli per un’importante casa editrice dopo che ha aggiunto l’hashtag #IStandWithJKRowling al proprio account Twitter. La sua decisione ha scatenato un fiume di attacchi online e di email al suo datore di lavoro, Working Partners, che progetta serie per case editrici. Philip, 56 anni, aveva espresso sostegno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.