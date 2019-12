Dieci anni dopo le streghe sono tornate e hanno ucciso il maschio

Non c’è che un modo per essere cittadini al di sopra di ogni sospetto: nascere femmine. Per i maschi la pacchia è finita, e “il garantismo è roba ottocentesca, democristiana”. Il decennio che volge al termine consegna al futuro questa disparità intonsa e intoccabile, facendone il primo grande gap tra donne e uomini in favore delle donne. Il film che più di tutti ha intuito e raccontato lo scavo di questo burrone, Gone Girl di David Fincher, è uscito nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.