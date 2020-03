Due virologi smontano la teoria dell’immunità di gregge contro il Covid-19

Roma. Il Regno Unito ha una strategia alternativa contro l’epidemia da coronavirus, o meglio, una non-strategia: far diffondere il virus con l’obiettivo, o la speranza, che si crei una “immunità di gregge”. Il consigliere scientifico di Boris Johnson, sir Patrick Vallance, ha dichiarato che il governo intende “cercare di spalmare il picco, non di eliminarlo completamente”: “Ciò che non vogliamo è che tutti prendano il virus in breve tempo intasando i servizi sanitari” ma contemporaneamente, siccome la gran parte della...

