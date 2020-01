Lunedì sera l'Organizzazione mondiale della Sanità ha ammesso di avere commesso un “errore di formulazione” nel valutare il rischio correlato al nuovo coronavirus, tecnicamente 2019-nCoV, identificato per la prima volta nella città di Wuhan a metà dicembre. La minaccia che l'epidemia scoppiata in Cina pone al resto mondo è “elevata” e non “moderata”, come era stato scritto nei rapporti precedenti. Tuttavia, puntualizza Tarik Jasarevic, portavoce dell'agenzia per la Salute delle Nazioni Unite sentito dal Foglio, “la correzione della valutazione globale del rischio...

