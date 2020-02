Don Bosco, benedici i ragazzi che intonano canti gregoriani

Don Bosco, sapendoti santo sociale, impegnatissimo nell’educazione dei ragazzi poveri, non credevo avessi attenzione per la musica liturgica, fissa di noialtri esteti. E invece, l’ho appena scoperto, ripetevi spesso che la tua “più grande consolazione era l’udire una messa in canto gregoriano nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, cantata da tutti i giovani”. Una mia consolazione è sapere che a Rovigo, piccola città che nessuno mai considera e che anche per questo mi è particolarmente cara, i ragazzi della scuola media “Francesco Venezze”, ovviamente stimolati e guidati dai professori, hanno imparato il difficile gregoriano e lo cantano sia nelle aule sia nelle piazze. Se questo non è un miracolo non saprei come chiamarlo… Don Bosco, nel giorno successivo alla tua ricorrenza (ma i festeggiamenti continuano anche oggi), benedici questi ragazzi e convinci i tuoi salesiani a insegnare in ogni loro scuola quello che è “il canto proprio della liturgia romana” (Sacrosanctum Concilium).