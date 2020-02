Querida Amazzonia, querida Italia

Querida Amazonia, querida Italia. Come scrive Papa Francesco nell’esortazione apostolica pubblicata ieri, “l’economia globalizzata danneggia senza pudore la ricchezza umana, sociale e culturale”. Proprio per questo non ho mai frequentato i ristoranti cinesi. Il coronavirus non c’entra: ho sempre amato la ricchezza culturale della variegatissima cucina regionale italiana e ho sempre saputo che riso alla cantonese e involtini primavera (come pure sushi, kebab, Big Mac…) l’avrebbero impoverita fino a renderla il fantasma di sé stessa, riducendola a quattro piatti turistici. Oggi fra Prato e Firenze nelle mense di 56 scuole verranno serviti cibi cinesi, e ai bambini verranno imposte le bacchette. Con le migliori intenzioni (lotta ai pregiudizi) e con i peggiori risultati (ulteriore danneggiamento di una cultura fragile, solo 60 milioni di appartenenti, inferto da una cultura potente e invadente, 1 miliardo e 430 milioni di appartenenti). Sugli indigeni italiani nessuno organizza sinodi. Ma basta applicare i punti dell’esortazione apostolica dedicati alle culture minacciate: “È necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle culture”. Oggi a pranzo assumerò la mia prospettiva e mangerò pesto di cavallo, peculiarissimo piatto della mia querida Parma.