Che ipocrisia le biblioteche che censurano Matzneff e tengono il Corano

Continuerò a tenere nella mia libreria “I minori di sedici anni” di Gabriel Matzneff, così come continuerò a tenerci il Corano. In entrambi i casi per ragioni di studio, ci mancherebbe. Comincerò a disprezzare le biblioteche che, dopo lo scandalo sollevato contro il vecchio scrittore franco-russo, si comporteranno diversamente, quelle che faranno sparire Matzneff continuando a tenere Maometto. Anche quest’ultimo ebbe rapporti con minori di sedici anni: sposò Aisha che era solo una bambina e consumò il matrimonio, secondo i Detti e dunque secondo pii musulmani, quando costei aveva nove anni o forse dieci (erano altri tempi? Senz’altro. Rispetto a questi tempi sono tutti altri tempi, il Novecento del letterato efebofilo come il Settimo secolo del profeta poligamo, e ogni secolo dovrebbe limitarsi a giudicare se stesso, il lavoro non mancherebbe comunque, le circostanze sarebbero più chiare, i verdetti più utili, l’immodestia degli incolpevoli più trattenuta).