Conte fa aspettare Schlein al convegno per fare pace. E Laforgia si ritira

“Ma Conte arriva?”. L’impazienza dei cronisti sotto il sole primaverile è palpabile. Almeno quanto quella di Elly Schlein e dei suoi due fedelissimi, Igor Taruffi e Gaspare Righi, che insieme a lei siedono nelle prime file dell’auletta dei gruppi di Montecitorio. E’ in corso un evento dal titolo non proprio avvincente “Acqua e sole, un connubio perfetto”, un approfondimento dedicato ai bacini idrici per contrastare la siccità. Ma il convegno promette sorprese: è l’occasione per rivedere insieme Schlein e Giuseppe Conte. Tra i due , dopo lo stop alle primarie a Bari, è piombato il grande gelo. Schlein però, forse in preda a qualcosa di non troppo dissimile dalla sindrome di Stoccolma, ha fretta di fare pace e ha deciso di inseguire il capo del M5s fin qui. Lui aveva già annunciato due giorni fa la sua presenza. E lei ha colto l’occasione al volo. Vado anche io! Verso le dieci il Nazareno avverte i giornalisti che per le conclusioni del convegno ci sarà anche la segretaria. Sono prove di riconciliazione. D’altronde è il giorno in cui in Sardegna s’insedia la giunta Todde, il più grande successo targato campo largo. Mentre a Bari il candidato del M5s, Laforgia, dice: “Rimetto ai partiti la disponibilità della mia candidatura”. Schlein vorrebbe inoltre l’appoggio del M5s a Firenze. Sembra molto complicato. Lei comunque a mezzogiorno è già qui. Ci sono anche due eurodeputate, una per parte. La schleiniana a Bruxelles Camilla Laureti per il Pd e Maria Angela Danzì per il M5s. Di Conte però nessuna traccia. Arriverà? Faranno la pace? Da via del Campo Marzio fanno sapere: il presidente è molto occupato, vediamo se ce la fa. “No, dai non le farà anche questo sgarro”, esclama qualcuno. Ma Conte tarda ad arrivare. Schlein intanto fa il suo intervento: “La crisi climatica è la responsabilità più grande che abbiamo verso le prossime generazioni...”.

