Il Pd minaccia: “Non andiamo più al Tg1”. Mossa geniale, quasi come quella sul codice etico

È un momento di grandi iniziative messe in campo dai dem. Non solo l'autoesclusione dal primo telegiornale della tv pubblica. La segretaria vara pure un codice di regolamentazione interno al partito per sostituirsi alle procure. Com'è possibile che nessuno c'avesse pensato prima?

Ieri mattina i più stretti collaboratori della segretaria del Pd hanno comunicato al Tg1 che se non la smetterà di fare troppi servizi enfatici sugli scandali di Bari e Torino, e sulla compravendita dei voti, si può scordare le dichiarazioni dei parlamentari del Pd nel corso del telegiornale. Tié. Niente più pastone. Basta. Niente più telecamera sparata sul faccione del deputato anonimo. Fine. Niente più microfono aperto sul dibattito del nulla. Abbiamo chiuso. Ecco. La minaccia, come ben si comprende, è di quelle serie. Niente più Pd in Rai. Sicché da ieri i parlamentari di Schlein si fermano sbalorditi. Sul volto degli uscieri del Nazareno, abitualmente impassibili, si disegna un arrossito stupore. E tutti si fanno intorno ad ella, cioè ad Elly, insomma a Schlein, domandandole con ammirazione e con invidia come abbia potuto venirle in mente, nonostante quella sua aria un po’ spaesata, un’idea tanto singolare, e come abbia potuto concepire un’invenzione così rara: scomparire dal telegiornale più visto d’Italia a pochi mesi dalle elezioni europee.