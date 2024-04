Cancellare il modello Emiliano

La storia di Michele Emiliano che porta Antonio Decaro a casa della sorella del capo clan di Bari vecchia per affidarglielo, e lo fa sul palco durante la manifestazione “Giù le mani da Bari” convocata dalla Cgil contro la commissione ministeriale mandata per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nell’amministrazione, spiega benissimo il personaggio, “con il suo modo di fare da magistrato antimafia”, si è apprestato a specificare Decaro in una delle sue mille versioni, qualunque sia questo modo di fare. Chi non li conosce pensa che quello sia stato il modo di Emiliano per affossare Decaro. Invece è uno dei punti di forza del sistema Emiliano: giocare al “poliziotto buono-poliziotto cattivo”. Sbaglia chi pensa che Decaro sia diverso, o autonomo: non esisterebbe senza il sistema Emiliano, che consiste nel pescare uomini a destra e a manca trasformandoli in fedelissimi attraverso nomine pubbliche, e nel piazzare i propri uomini in partiti o correnti opposte, per poi poterli controllare dall’esterno. All’ultimo congresso Pd per esempio, nonostante Emiliano non potesse partecipare perché la Corte costituzionale e il Consiglio di Stato gli hanno impedito di fare vita di partito finché è pm, ha diviso le sue truppe equamente fra Schlein e Bonaccini. E quindi ha messo Boccia sulla donna, mentre lui e Decaro hanno appoggiato il governatore dell’Emilia-Romagna che gli prometteva il terzo mandato. E poi al risultato elettorale “tutti sanno che io sono stato un grande sostenitore di Schlein”. La sua consigliera politica Titti De Simone (pagata dai contribuenti pugliesi), coordinatrice del comitato per Schelin alle primarie, come sindaco di Bari sostiene Laforgia, insieme alla lista civica di Emiliano e ai Cinque stelle. Mentre il governatore e Decaro sostengono Leccese. Chiunque vincerà, sarà uomo di Emiliano.

