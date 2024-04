Barcolla il sistema Emiliano, Conte si sfila dal Pd, ma la destra a Bari non ha manco un candidato sindaco

Schlein non deve temere la destra, ma il suo ex alleato Giuseppe Conte. Gli avversari di coalizione sono infatti innocui, non fanno male a nessuno. Questo perché sono più fessi della stessa sinistra

Ella, anzi Elly, cioè Schlein, ieri ha detto che Giuseppe Conte sta abbandonando il campo largo a Bari, dove il leader del M5s ha annullato le primarie di coalizione per il sindaco. Per quali misteriosi segni se ne sia accorta, non riusciamo a immaginare. Il fatto è che a questa donna – che la Provvidenza non ci ha inviato ma ci invidia – non si può nascondere nulla. Tuttavia su una cosa ella, cioè Elly, si sbaglia. Ovvero quando pensa che “se Conte fa così vince la destra”. Ecco. Su questo aspetto ci sentiamo di confortarla. Si direbbe certo impossibile, eppure in Puglia c’è qualcuno che è più fesso della sinistra: la destra.