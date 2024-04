Pregiudicati in procura: a Bari due pm condannati in via definitiva sono ancora in servizio

Come se non bastassero le sparatorie in giro per la città, le inchieste e l’ipotesi di scioglimento del comune, i baresi devono fare i conti anche con una magistratura impazzita. Sono infatti ancora al loro posto, in servizio presso la procura di Bari, i pubblici ministeri Michele Ruggiero e Alessandro Pesce, condannati in via definitiva più di un anno fa, nel gennaio 2023, rispettivamente alla pena di sei e quattro mesi di reclusione per violenza privata nei confronti di alcuni testimoni, minacciati per costringerli a incolpare degli imputati. Lo scorso maggio Ruggiero e Pesce sono stati puniti dalla sezione disciplinare del Csm, ma entrambi hanno impugnato la sanzione in Cassazione, che ancora non si è espressa. Come risultato, nonostante la condanna definitiva i due pm continuano a esercitare la loro funzione a Bari come se nulla fosse, occupandosi di processi importanti e decidendo della vita delle persone.

