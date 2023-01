"Dal carcere c'è una visuale sul mare stupenda": condannati i pm che minacciarono i testimoni

Condannati in via definitiva i due ex pm della procura di Trani, Michele Ruggiero (6 mesi di reclusione) e Alessandro Pesce (4 mesi), per tentata violenza privata. Entrambi continuano a svolgere la loro funzione a Bari: il Csm interverrà?

Sono diventate definitive le sentenze di condanna nei confronti dei due ex pubblici ministeri di Trani, Michele Ruggiero e Alessandro Pesce, rispettivamente alla pena di sei mesi e quattro mesi per concorso in tentata violenza privata. I due magistrati, attualmente in servizio alla procura di Bari, sono stati condannati per aver minacciato durante un interrogatorio alcuni testimoni per spingerli ad ammettere di aver pagato tangenti a un imputato nell’inchiesta “Sistema Trani”. Entrambi erano stati condannati sia in primo grado che in appello nel 2021. Venerdì la quinta sezione penale della corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile i ricorsi degli imputati, confermando così la condanna d’appello, diventata definitiva.