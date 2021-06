La procura di Trani, tra romanzo e realtà

"Se mi fossi fatto intimidire da Capristo non avrei scritto quel libro". Parla Roberto Oliveri del Castillo, il gip che in un racconto aveva svelato la giustizia corrotta a Trani anni prima dell'inchiesta di Potenza sull'ex procuratore e Amara

“Guardi, se avessi risentito del potere intimidatorio di Capristo non avrei proprio scritto il libro”. Roberto Oliveri del Castillo è un giudice che non è solito rilasciare dichiarazioni, ma stavolta è quasi costretto a farlo per precisare la ricostruzione uscita dall’ordinanza di misure cautelari del tribunale di Potenza che ha portato all’arresto dell’avvocato Piero Amara e all’obbligo di dimora dell’ex procuratore di Trani e Taranto Carlo Maria Capristo con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta di Potenza ha riscoperchiato il verminaio della procura di Trani, di cui su questo giornale abbiamo scritto a lungo, e dove già diversi magistrati e avvocati sono stati condannati per aver a lungo comprato e venduto inchieste e processi. E nelle pagine dell’ordinanza ha ripescato il contenuto di un libro, scritto da Oliveri del Castillo quando era gip a Trani, che descriveva quell’ambiente corrotto.