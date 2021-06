Amara come Ciancimino

Indagato, testimone e pataccaro: stesso metodo stesso risultato. L'ennesima inchiesta su Piero Amara sta facendo sbriciolare la già fragile credibilità della magistratura italiana, non solo quella che si è fatta corrompere da lui, ma anche quella inquirente che l’ha usato o si è fatta usare in una dinamica poco trasparente (vedi: loggia Ungheria)

Ha cercato in tutti i modi di evitarlo ma alla fine, dopo tre anni, l’avvocato Amara è stato arrestato di nuovo. L’accusa è sempre quella di corruzione di magistrati, la sua specialità, stavolta insieme a lui le misure cautelari sono scattate per l’ex procuratore di Trani e Taranto Carlo Maria Capristo che, secondo la procura di Potenza, aveva venduto la sua funzione giudiziaria. Dopo Siracusa, Roma, Milano e Perugia quella lucana è la quinta procura a occuparsi dell’avvocato che sta facendo sbriciolare la già fragile credibilità della magistratura italiana. Non solo quella che si è fatta corrompere da Amara, ma anche quella inquirente che l’ha usato o si è fatta usare in una dinamica poco trasparente.