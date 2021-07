Condannato in appello Ruggiero, il pm giustizialista di Trani in cravatta tricolore

La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di due pm della procura di Trani: 6 mesi di reclusione per Michele Ruggiero e 4 mesi per Alessandro Pesce. I due magistrati erano accusati di tentata violenza privata, per aver minacciato durante un interrogatorio alcuni testimoni per spingerli ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti a un imputato nell’inchiesta “Sistema Trani”. In primo grado c’era stata una condanna che i giudici di appello hanno confermato, seppure dimezzando la pena. Se le vittime, titolari di un’impresa, avessero acconsentito per timore alla minaccia testimoniando una cosa falsa a pagarne le conseguenze sarebbe stato un innocente. E’ un comportamento particolarmente grave per un pubblico ministero che ha il dovere di cercare le prove a carico e anche a discarico degli indagati, ma non di certo deve inventarle. Ma ciò che è ancora più grave, al di là del caso singolo, è ciò che continua a emergere dalla procura di Trani che si continua a dimostrare il simbolo della malagiustizia del paese, un concentrato di tutte le disfunzioni del paese.

