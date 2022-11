Ruggiero, storico pm di Trani, a giudizio per falso e violenza sui testimoni

Il magistrato dei complotti delle agenzie di rating (tutte assolte) va a processo per aver falsificato i verbali e minacciato i testimoni, costringendoli ad accusare due indagati (arrestati). Ruggiero ha già una condanna analoga in appello e continua a svolgere la sua funzione

Doppio rinvio a giudizio, per violenza privata e falso in atto pubblico. La particolarità è che l’imputato è un pm e le vittime i suoi imputati. Il protagonista di questa vicenda è Michele Ruggiero, ora sostituto procuratore a Bari, ma all’epoca dei fatti punta di diamante della procura di Trani per le clamorose inchieste sui presunti complotti contro l’Italia delle agenzie di rating (finite tutte con archiviazioni e assoluzioni). Il Gup di Lecce ha accolto la richiesta della procura che accusa Ruggiero di aver falsificato i verbali di alcuni testimoni in un caso, e di aver falsificato i verbali e minacciato altri testimoni in un altro.