L'appello di Bettini a Schlein e Conte: "Ritirate i candidati di Pd e M5s a Bari"

Lo storico dirigente del Pd romano: "Nel capoluogo pugliese di tratta di rivincere. Si faccia una scelta unitaria". Intanto i dem disdicono le primarie

Per salvaguardare l'unità tra Pd e M5s, Goffredo Bettini ha già pronta una delle sue idee: "Io faccio un appello a Conte e al partito democratico, per ritirare i due candidati e trovare una soluzione che possa portare a un processo unitario, che possa rendere direi certa la vittoria a Bari". E quindi, nemmeno il tempo di smaltire l'arrabbiatura per la fuga in avanti di Conte, che ieri in visita nel capoluogo pugliese ha "ucciso" le primarie del campo largo tirandosene fuori, che ecco un pezzo di Pd che lo segue. Facendo il gioco del leader M5s. Perché è chiaro che rinunciare allo strumento delle primarie, a due giorni dai gazebo, è una costrizione grillina, che hanno aprofittato della nuova inchiesta che ha portato ad altri arresti anche per chiudere la porta a un metodo di selezione a loro non troppo congeniale. Così questa mattina il Partito democratico barese ha annullato le primarie, disdicendo l'affitto delle sedi dove sarebbero dovuti essere ospitati i seggi. "Nello statuto del partito democratico ci sono le primarie, ma a volte sono una trappola, per esempio quando ci sono due partiti in ballo", argomenta allora Bettini. Ricordando pure come tra Pd e M5s "non esistono alleanze strutturali, ma alleanze politiche", e come l'obiettivo sia "quello di battere le destre. La discussione non è se dobbiamo allearci, ma il come dobbiamo allearci con il M5S".

Oggi la segretaria del Pd Elly Schlein sarà in visita a Bari, anche per rispondere a quanto successo ieri. L'annuncio di Conte dalle parti del Nazareno l'hanno trovato "incomprensibile. Se il M5s pensa di vincere da solo contro la destra, proceda pure. Ma abbia rispetto per la città di Bari, per gli elettori di centrosinistra e non pensi di dare lezioni di moralità a nessuno", ha detto Schlein ai suoi. Bollando Conte stesso come "umanamente e politicamente sleale". E anche altri dirigenti dem questa mattina hanno confermato la linea della segretaria: "Conte ha sbagliato. Mi auguro che possa chiarire, prima di tutto per rispetto della città di Bari e degli elettori di centrosinistra. Noi non smettiamo di fare opposizione alla destra di fronte ai gravi problemi che colpiscono i cittadini come i tagli alla sanità pubblica. Il nostro impegno per costruire l'alternativa non si ferma", ha commentato la capogruppo alla Camera Chiara Braga. Resta solo da capire cosa dirà quest'oggi Schlein. Sospesa tra l'intransigenza di insistere sul candidato dem Vito Leccese e i consigli di Bettini.