Parla Conte: "Il Pd ha ridotto il caso Salis a un balletto mediatico. Non è Tortora. No alle primarie a Bari"

Questi sono i francobolli di Giuseppe Conte. La mancata candidatura di Ilaria Salis con il Pd? “Un balletto mediatico, una sgrammaticatura”. Il suo trattamento in Ungheria? “L’azione del governo è blanda”. Il caso Salis? “Non è il caso Tortora”. Dal Transatlantico. Presidente Conte? “Ma che piacere. Sedetevi. Purtroppo ho poco tempo. Vado a Bari”. Mandiamo delle cartoline a Schlein? “Non posso parlare ma posso ascoltarvi. Siete così gentili da farmi una rassegna, da Foglio, dei principali fatti?”. Siamo nati per questo, Radio Conte 24. Il “caso” è la rinuncia di Salis a correre con il Pd. Presidente? “Vi prego, non trascinatemi”. La sua opinione? “Che ne pensate?”. No, presidente. Cosa ne pensa lei? “Se proprio devo…”. La seguiamo fino al binario. “Dare alito politico, lasciare intendere di candidarla, far crescere l’aspettativa, non ha giovato. Sono fortemente preoccupato per il papà Salis di cui rispetto la tenace battaglia”.

