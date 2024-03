Ilaria Salis per il Pd è come Nelson Mandela

La chiamano familiarmente “Ilaria”, come Anita la moglie di Garibaldi. Qualcuno tra i dem la vorrebbe pure candidare alle europee. La descrivono come Spinelli a Ventotene, ma è soltanto una ragazza col manganello

Ilaria come Anita, come la moglie di Garibaldi. Così la chiamano quelli del Pd col gusto tutto speciale di fare il marketing giusto. Tuttavia, poiché non è Nelson Mandela, e non è nemmeno un’eroina della Resistenza andata a combattere la guerra di Spagna contro il nazifascismo, ma è bensì una giovane militante dei centri sociali che è stata arrestata a Budapest con un manganello telescopico nello zaino, resta incomprensibile come possa il Pd trasformare Ilaria Salis in una sua paladina.