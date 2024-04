La baraonda del Pd su Salis e il messaggio ignorato di Mattarella

La telefonata di Mattarella al padre di Ilaria Salis non aveva come scopo solo quello di mostrare un interessamento personale al caso dell’insegnante detenuta in Ungheria, ma anche e soprattutto quello di inviare un messaggio ai partiti: “Le istituzioni stanno lavorando, abbassate i toni”. Lo riferiscono al Foglio fonti vicine al Quirinale. L’invito del capo dello stato, però, non è stato affatto colto, soprattutto dal Pd, che ha continuato a sbandierare l’idea di candidare Salis alle europee. Una baraonda che ha irritato Budapest.

