Sulla telefonata Mattarella-Salis, non servono forzature

Con un garbo che va oltre il carattere istituzionale, e che del resto gli è universalmente riconosciuto, il giorno prima di Pasqua Sergio Mattarella ha telefonato a Roberto Salis, padre di Ilaria Salis detenuta e sotto processo in Ungheria in condizioni lesive dello stato di diritto. Salis aveva inviato una lettera “tramite Pec” al Capo dello stato, sollecitandone l’azione – e la pressione sul governo italiano: “I fatti parlano chiaro: la linea che c’era stata consigliata dal governo, con la richiesta dei domiciliari in Ungheria, si è rivelata un buco nell’acqua” ha scritto Salis, dando per sottintesa una responsabilità del nostro governo in realtà difficile da comprovare. Mattarella ha assicurato il suo interessamento, del resto manifestato anche in passato. E ha tenuto, al contempo, a sottolineare “la differenza tra il nostro sistema, ispirato ai valori europei, e il loro sistema”, disparità che “colpisce la nostra pubblica opinione”. Frase che si è voluta leggere come una critica all’Ungheria di Orbán e, di conseguenza, all’equivicinanza del nostro governo.

