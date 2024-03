Tilt su tilt: spezzare le catene dell'ipocrisia di destra e sinistra sul caso Salis

Spezzare le catene di Ilaria Salis è ovviamente importante, ma non è meno importante di spezzare le catene delle ipocrisie che si sono andate a intrecciare in modo perverso sul caso della maestra detenuta in Ungheria. Riavvolgiamo il nastro e proviamo a fare chiarezza. Le immagini di Ilaria Salis in ceppi sono un pugno in un occhio per chiunque ami lo stato di diritto. Ma di fronte a quelle immagini vergognose, il circo mediatico e politico è impazzito, è uscito fuori di testa, è andato in tilt ed è riuscito con una certa costanza e poco senso del ridicolo a mostrare il peggio di sé. È andata in tilt la sinistra, come ha raccontato bene ieri sulle nostre pagine Salvatore Merlo, la quale sinistra tradendo la sua stessa identità ha trasformato in un’eroina un’attivista (con manganello) che meriterebbe di essere valutata non solo per quello che sta patendo nelle carceri ungheresi ma anche per quello che ha fatto prima di finire nelle carceri (spiace per Zerocalcare, ma picchiare i propri avversari politici con un manganello non è antifascismo: è solo violenza). Il cortocircuito della sinistra, però, riguarda anche altro e riguarda una serie di ipocrisie che si indovinano con facilità osservando la postura assunta dall’opposizione di fronte al caso Salis.

