Nuova udienza del processo per l'attivista accusata di avere aggredito tre militanti di estrema destra. A Budapest diversi parlamentari e il fumettista Zerocalcare. L'avvocato: "Minacciati da estremisti fuori dal tribunale". Sulle indiscrezioni di una candidatura con i dem il vicepremier commenta: "Lo scontro politico non favorisce la signora"

Ilaria Salis resta in cella: no ai domiciliari. Tajani: "Politicizzare non aiuta"

Ilaria Salis torna in aula a Budapest, dove è detenuta da 13 mesi con l'accusa di avere aggredito tre militanti di estrema destra, e come nell'udienza del 29 gennaio è accompagnata da un'agente che la guida con una catena, manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie. Ad assistere al processo c'è una delegazione di parlamentari italiani oltre che un gruppo di legali e amici della donna.

I giudici hannoi deciso che Salis resterà in cella: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria, presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra.

"Ilaria Salis non potrebbe far male a una mosca né fuggire in nessun modo da quest’aula di tribunale a Budapest: noi stessi ci muoviamo a stento, data la folla che è assiepata qui dentro", racconta su Twitter il deputato di Italia Viva Ivan Scalfarotto postando alcune foto che mostrano l'insegnante milanese legata alle mani e ai piedi. "Se l’imputata è attaccata a un guinzaglio è solo per esercitare una vessazione, per imporre su di lei un potere coercitivo in una modalità non necessaria e ridondante. Questo è tutto il contrario dello Stato di diritto e nella nostra Unione Europea nulla di tutto questo dovrebbe mai verificarsi", aggiunge.

L'avvocato Eugenio Losco ha denunciato che arrivando in tribunale sarebbe stato indimidito da cinque o sei persone. "Ci aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese," ha detto l'avvocato all'Ansa. "Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso e il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando", ha proseguito Losco. Losco era insieme a una quindicina di persone italiane, tra cui il fumettista Zerocalcare, oltre a esponenti di Giuristi democratici. Erano neonazisti, gli chiede un cronista: "Fisicamente l'appartenenza potrebbe essere quella", ha risposto l'avvocato.

L'informativa urgente di Tajani sul caso Salis: "L'unica soluzione è quella delle regole"

Intanto, secondo alcune indiscrezioni di stampa riportate stamattina, la segretaria del Pd Elly Schlein starebbe ragionando insieme a un gruppo di fedelissimi su una possibile candidatura di Salis alle europee. "Eviterei di politicizzare il caso", ha commentato a tal proposito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stamattina. "La pressione politica rischia di provocare una reazione" e "lo scontro politico non favorisce la signora Salis. Mi preoccupa la cittadina, non se la vogliono candidare o per chi vota", ha aggiunto il vicepremier.