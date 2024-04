Sondaggi, cresce il centrodestra. Calano Pd e M5s

L'ultimo sondaggio Swg vede un rialzo per FdI (sempre primo partito), Lega e FI. La lista Stati Uniti d'Europa perde l'1 per cento

Il centrodestra cresce, seppur di poco. Il campo largo cala (più o meno della stessa misura). E' questa la sintesi del nuovo sondaggio realizzato da Swg e diffuso dal Tg La7. Sia Fratelli d'Italia che Forza Italia nell'ultima settimana sono cresciute di un più 0,2 per cento, la Lega di un più 0,3 per cento. Il partito di Giorgia Meloni sale al 26,9 per cento, il Carroccio all'8,8 per cento e Forza Italia al 7,8 per cento. Dall'altro lato, forse anche a causa della divisione che ha fatto naufragare le primarie di coalizione a Bari, sia Pd che M5s vedono ridursi (livemente) i loro consensi: il Pd cala al 19,8 per cento (meno o,3 per cento) e i grillini al 15,6 per cento (meno 0,2 per cento).

Tra gli altri la lista "Stati Uniti d'Europa", che raccoglie tra gli altri Italia viva, +Europa e i Socialisti italiani cala di un punto percentuale in una settimana, scendendo al 5,3 per cento, comunque sopra alla soglia del 4 per cento prevista alle elezioni europee.