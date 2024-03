Bonino, Caiazza, Nicolini: i primi nomi per la lista Renzi-Bonino. Ma +Europa si spacca

Il simbolo avrà uno sfondo colorato con sopra scritto a caratteri cubitali “Stati uniti d’Europa”. Solo sotto, più piccoli, saranno affiancate le icone dei partiti che aderiranno. Emma Bonino sarà la capolista al nord ovest, l’ex presidente delle Camere penali Gian Domenico Caiazza potrebbe essere il frontman al centro, Federico Pizzarotti è in pole al nord est, al sud infine, potrebbe correre l’ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini. Non solo il simbolo insomma. Ecco anche i primi nomi della lista di scopo per gli Stati uniti d’Europa che raccoglierà Italia viva e Più Europa, ma anche Psi, Libdem, Radicali italiani e Volt. Ieri sera, nella sede di Più Europa di via Santa Caterina da Siena, si è svolta una nuova riunione per limare gli ultimi dettagli. Per Italia viva c’era Raffaella Paita, mentre Più Europa era rappresentata dal segretario Riccardo Magi e dal presidente Benedetto Della Vedova. Adesso la palla passerà all’approvazione dell’accordo dentro gli organismi dei singoli partiti. Poi, dopo Pasqua, il tavolo tornerà a riunirsi per lavorare più seriamente sulle liste. Contemporaneamente continuerà a lavorare anche un altro tavolo, quello per la stesura del programma.

