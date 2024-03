Oggi Renzi e Bonino ufficializzano la lista per le europee. Manca solo Calenda

Il leader di Iv punta a chiudere entro oggi l'accordo con Più Europa per l'elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Calenda si sfila: "Buona fortuna". Per Bonino e Magi c'è la grana Pizzarotti

“Se vogliono fare una lista che va da Cuffaro a Renzi dico loro ‘buona fortuna’, io questo errore già l’ho fatto, non posso dare consigli a nessuno, ma non lo rifarò”, dice Carlo Calenda al Foglio. Tra Italia viva e Più Europa sembra ormai cosa fatta. I due partiti correranno insieme dentro un’unica lista alle prossime elezioni europee. Ma Azione, almeno a sentire il suo leader, non ne farà parte. “E’ fatta”. Matteo Renzi ieri lo annunciava tra i banchi di Palazzo Madama ai colleghi senatori di Pd e M5s Dario Franceschini e Stefano Patuanelli, premurandosi di farsi sentire anche da Mariastella Gelmini di Azione. L’accordo Bonino-Renzi si sostanzierà in una lista di scopo per gli “Stati Uniti d’Europa”. Ne faranno parte anche il Psi, Libdem, Volt e Radicali italiani, le altre sigle che da alcune settimane sono sedute al tavolo.