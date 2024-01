"Basta liti Calenda-Renzi, facciamo una lista tutti insieme per le europee". Parla Magi

“Non ha senso continuare ad anteporre le antipatie personali tra Carlo Calenda e Matteo Renzi all’obiettivo politico. Per le europee, la posta in gioco a giugno è troppo alta, serve una lista di scopo che tenga al centro una proposta chiara e dirompente, per una vera rivoluzione europea”. Riccardo Magi, deputato e segretario di + Europa, lancia la formula per il campo riformista alle prossime elezioni europee. Una lista di scopo intorno all’idea di federalismo europeo che sia in grado, tra le altre cose, di sancire una tregua tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, superando, in nome dell’Europa, le ostilità domestiche. Un obiettivo importante perché i tre partiti riformisti ed europeisti – + Europa, Azione e Iv – oscillano nei sondaggi ciascuno intorno al 3 per cento. Sommati sono insomma una forza, divisi rischiano di rimanere fuori dal parlamento europeo a causa della soglia di sbarramento fissata dalla legge elettorale al 4 per cento. “L’obiettivo – dice Magi – è mettere al centro gli Stati uniti d’Europa. Dal dibattito italiano sfugge la posta in gioco di queste elezioni: o si riesce a discutere della necessità di rilanciare l’integrazione politica europea, oppure vuol dire che ci si rassegna all’irrilevanza. Dalla difesa e la sicurezza agli investimenti e la competitività, Mario Draghi non sa più come dircelo: serve un’Europa federale in grado di competere con Usa e Cina, anche per trasformare le grandi sfide, dalla transizione ecologica a quella digitale, in opportunità di crescita, nessuno dei 27 da solo è in grado di farlo. Tutto questo, purtroppo, è incredibilmente al di fuori della discussione sulle europee, vissute ancora come un sondaggione di mid-term prima delle politiche”.

