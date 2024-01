Azione corteggia +Europa: lista comune con Cottarelli frontman

Carlo Cottarelli capolista in Europa del Terzo polo senza Matteo Renzi. La proposta l’ha lanciata questa mattina Matteo Richetti, capogruppo di Azione a Montecitorio. Ieri Cottarelli si era detto disponibile a candidarsi con Azione e +Europa alle prossime elezioni europee. Detto fatto. Per Richetti il presidente dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica è l’uomo giusto da candidare a Strasburgo come capolista di una lista comune tra Azione e +Europa. Anche se, lo diciamo subito, ora come ora non c’è nessun accordo per una lista di questo genere. Per fare un passo concreto Richetti ha sottoscritto questa mattina il manifesto per gli Stati uniti d’Europa, il documento programmatico voluto da Emma Bonino (e già sottoscritto da diverse associazioni) da sottoporre ai possibili alleati in Ue. “Non c’è ancora nessuna decisione assunta, ma spero che questo sia l’inizio per arrivare a una lista comune”, dice Richetti al Foglio.

