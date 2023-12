Su una cosa Renzi e Calenda la pensano uguale: ma quale lista unica alle europee!

La notizia è che almeno su una cosa Renzi e Calenda la pensano allo stesso modo: ma quale lista unica per le europee! L’idea di vedersi a cena a Bruxelles per parlare di “Renew Italia” ha avuto effetti diversi nei gruppi parlamentari di Italia viva e di Azione. Tra gli italovivi qualcuno ci spera da tempo, all’abbraccio pre-elettorale. Negli azionisti quasi nessuno lo reputa percorribile, altri una vera e propria disgrazia, potenzialmente. Eppure la strana ma vera convergenza è tra i due leader, Matteo Renzi e Carlo Calenda, i quali sono convinti che non se ne debba neppure parlare. Che sia un’ipotesi bislacca, messa così sul tavolo in questi giorni un po’ smorti di dibattito politico in cui il massimo che si riesce a cavare è la mancata ratifica del Mes e tutto il baillame che vi si scatena attorno. Calenda, che al “Leader summit” di Renew Europe a Bruxelles del prossimo 9 gennaio è stato invitato e si presenterà, come sempre ha fatto, parlando coi suoi ha derubricato la questione a fandonia: “La lista unica è una cosa che chiunque frequenti Bruxelles sa essere un falso. Ha senso solo per chi non è mai andato oltre il grande raccordo anulare”. E a chi gli ha opposto le parole del presidente del gruppo Séjourné, che nell’incontro dello scorso maggio a Roma era apparso aperturista verso un percorso unitario, ha fatto muro: “Ma non è vero che Séjourné, così come Macron, sono mai entrati nelle dinamiche interne ai gruppi nei diversi paesi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE