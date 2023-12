Calenda, il no al Mes e la “pericolosa e infantile revanche” del governo, "ostaggio" di Salvini

Due giorni, due scenari, e la situazione che (forse) qualcuno non si aspettava: mercoledì all’Ecofin prende forma l’accordo su Patto di Stabilità e migranti, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che “parla per ultimo”, raccontano le cronache, e infine dice sì. E giovedì, in Italia, alla Camera, quando quel “parlare per ultimo” riceve una sua possibile spiegazione e al tempo stesso il suo contraccolpo: è il giorno della tanto attesa e a lungo negata ratifica del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, ma a un certo punto, dalla Commissione Bilancio, arriva lo stop, sotto forma di parere contrario. Stop seguito dal voto dell’Aula: la Camera respinge l’autorizzazione alla ratifica con 184 voti contrari, 72 voti favorevoli e 44 astenuti (il che vuol dire anche spaccatura nel governo, con FI appunto astenuta). Tra il mercoledì e il giovedì, dice il leader di Azione Carlo Calenda, c’è di mezzo “la sottomissione a un impianto di Patto di Stabilità a impronta tedesca, anche se il governo ha poi detto il contrario, guardando come al solito a un orizzonte temporale minimo, i pochi anni di un ciclo elettorale”. Da lì l’effetto-rimbalzo: “Penso che la premier Giorgia Meloni volesse ratificare il Mes, ma che il suo vicepremier sovranista e putinista e leader della Lega Matteo Salvini, di fronte a questa prospettiva, e visti gli eventi del giorno prima, abbia minacciato di far cadere il governo, motivo per cui abbiamo poi assistito alla scena della non ratifica parlamentare, una sorta di rivincita pericolosa e infantile. La verità è che il governo è stato bellamente fregato, e con nonchalance: hanno deciso tutto Francia e Germania, parlando dell’Italia come se si trattasse della Romania – della serie ‘ tanto l’Italia è d’accordo’, con tutto il rispetto per la Romania”.

