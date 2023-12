L'europeismo non arriva a fine Mes

A memoria, anche quella di insigni studiosi consultati, non ci sono precedenti. La bocciatura alla Camera – con 184 voti contrari, 72 favorevoli e 44 astenuti – della ratifica della riforma del Mes è un unicum. Non si ricorda un altro caso, in Italia, di un voto parlamentare contrario alla ratifica di un trattato internazionale. Ci sono stati, ovviamente, molti casi di trattati non conclusi perché lasciati inabissare, ma non bocciati dal Parlamento. All’inizio degli anni Cinquanta ci fu il progetto della Comunità europea di difesa (Ced), fortemente voluta da Alcide De Gasperi. L’Italia rinviò la ratifica per ragioni tattiche di politica interna, aspettando la Francia. Quando l’Assemblea francese decise di non ratificare, il progetto della Ced fallì. Ma il Parlamento italiano non votò nulla.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE