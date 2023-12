Il Mes non porta pena

La logora saga del Mes sta facendo emergere le tare ideologiche, e soprattutto logiche, di buona parte dello spettro politico e dei commentatori. Sul Fatto quotidiano l’ex diplomatica Elena Basile, nota per l’atteggiamento ostile verso l’Ucraina e dialogante con Putin, uscendo dal perimetro del suo abituale ambito, se l’è presa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani perché difende il Mes” dicendo che la ratifica non necessariamente implica l’utilizzo. “Non è così, ministro, lei non può non saperlo. Nessuno stato europeo è minacciato dal Mes quanto l’Italia”, dice Basile. Perché a differenza di altri paesi ad alto debito che non avranno mai problemi a finanziarsi sui mercati, “Siamo noi, signor ministro, che realisticamente in caso di crisi avremmo problemi a reperire i capitali e saremmo obbligati a utilizzare uno strumento che è un’arma in grado di strangolare la nostra economia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE