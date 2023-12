Tre ragioni liberali per cui il patto di stabilità europeo non convince e preoccupa

Mentre scriviamo, ancora non sono noti i dettagli dell’annunciato accordo sul nuovo Patto di Stabilità europeo in materia di finanze pubbliche nazionali. Si è capito che Germania e Francia premono per chiudere e ugualmente la Spagna, per evitare che il suo turno semestrale di presidenza Ue si concluda con un clamoroso insuccesso. Da settimane, è diventato chiaro il dettaglio della convergenza. Come è chiara la melina del governo Meloni, finché non avrà capito fino all’ultimo euro che margine di deficit e debito le resta praticabile nei prossimi 3 anni come indicati in legge di bilancio, e poi in vista delle elezioni nazionali. Tutti sono in attesa di spaccare il capello, le opposizioni pronte a dire che il governo dovrà correggere i suoi conti, la maggioranza a gonfiare le gote dicendo che allora non vota il Mes Qui invece si pensa diversamente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE