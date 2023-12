Prime fratture nel Pd su Ucraina e Israele

Si doveva parlare di tattica parlamentare, di come mettere nel sacco governo e maggioranza su legge di Bilancio, Mes e Patto di stabilità, è finita in un vertice per scegliere la linea di politica estera del partito nel 2024. L’assemblea prenatalizia dei deputati del Pd a Montecitorio di lunedì pomeriggio è stata piuttosto vivace. I parlamentari dem si sono scoperti più divisi del previsto sui due dossier cruciali – Ucraina e Israele – sui quali fino a oggi era stata, seppur con qualche contraddizione, mantenuta una linea piuttosto chiara. Nel partito comincia a registrarsi un progressivo cambio di linea . Tutto è cominciato con l’intervento dell’ex presidente della Camera, Laura Boldrini. La deputata del Pd ha proposto di presentare una mozione parlamentare per chiedere non solo un cessate il fuoco prolungato a Gaza (punto sul quale il partito è abbastanza compatto), ma anche il riconoscimento dello stato di Palestina. Sulla posizione di Boldrini si sono schierati anche gli ex ministri Beppe Provenzano e Andrea Orlando. “E facciamola questa mozione…”. In apparenza nulla di strano: tutto il Pd è schierato sulla posizione dei due popoli e due stati, che contiene in sé la necessità di uno stato palestinese. Ma sulla politica estera, si sa, i dettagli non sono dettagli, le sfumature contano eccome. A stoppare Boldrini ci ha pensato dunque Piero Fassino che ha fatto notare come un atto del genere, dopo gli attacchi del 7 ottobre, possa far apparire la strategia terrorista di Hamas come vincente. “E’ come dire: la prossima volta fate un attentato più grosso che la Palestina la facciamo entrare nella Ue”. Un gruppetto di deputati schierati con Fassino ha proposto semmai di inserire nella mozione un riferimento al sostegno dell’opposizione interna al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Alla fine, pare, la mozione non si farà o conterrà solo il riferimento al cessate il fuoco.

