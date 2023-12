Il party con Macron per lanciare Renew Italia. Ma Calenda non vuole

L’appuntamento è per il prossimo 9 gennaio. Il gruppo di Renew Europe si ritroverà a Bruxelles per un “Leader summit” organizzato nell’emiciclo del Parlamento europeo. Sarà un evento speciale, l’ultimo prima delle europee, e come nei precedenti potrebbe fare un salto pure il presidente francese Emmanuel Macron. Ma più che sulla sede istituzionale, però, gli occhi sono tutti puntati sul party (al cospetto del nome ufficiale dovrebbe essere una semplice cena) che si terrà dopo. All’interno della elegante cornice del Museo di Arte e di Storia, dentro al Parco del Cinquantenario. Sarebbe l’occasione in cui davvero potrebbe essere messa a frutto la presenza del capo dell’Eliseo. Il quale non nasconde un’ambizione: che il gruppo Renew possa contare su una lista unica italiana alle elezioni europee del giugno prossimo. Del resto, attualmente il gruppo di Renew Europe al Parlamento europeo può contare su tre eurodeputati eletti in Italia. Pur appartenendo allo stesso raggruppamento, però, i tre provengono da liste diverse. Nicola Danti, che è anche il vicepresidente del gruppo, è iscritto a Italia viva. Giuseppe Ferrandino ha aderito ad Azione. Mentre Marco Zullo è stato eletto con il Movimento cinque stelle e da fuoriuscito si è iscritto a Renew in quota “indipendente”. Si capisce allora perché, dopo lo sfaldamento del Terzo polo, Macron guardi con apprensione all’esito elettorale del gruppo in Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE