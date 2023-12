“Meloni non prenda in ostaggio il Mes”, dice Mariastella Gelmini (Azione)

“Prendere in ostaggio il Mes in vista del nuovo Patto di Stabilità, come sta facendo il governo Meloni, non mi pare sia la mossa migliore per aiutare il paese, in questo momento”. E’ preoccupata per il limbo in cui le sembra si trovi l’Italia, Mariastella Gelmini, oggi deputata di Azione, già ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nel governo Draghi, e ancora prima esponente di spicco di Forza Italia e ministro dell’Istruzione nel governo Berlusconi IV: “Il temporeggiamento sulla ratifica del fondo salva-stati deve finire”, dice Gelmini dall’opposizione, di fronte al panorama di una maggioranza spaccata proprio lungo il confine del Mes, il cui arrivo in Aula, previsto in calendario per il 14 dicembre, è accompagnato da profezie di slittamento (poi confermate a fine giornata), dovute in parte al muro leghista e in parte alla linea scelta dalla premier (con Forza Italia in mezzo): legare l’eventuale sì al Mes alla preventiva discussione in Europa su Patto di stabilità e Bilancio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE