I nervosismi di Renew sul terzo polo italiano

A meno di sei mesi dalle elezioni europee i liberali Ue di Renew non riescono più a nascondere il nervosismo verso le bizze del Terzo Polo italiano. I sondaggi che circolano a Bruxelles mostrano che una lista unica composta da Azione, Italia Viva e +Europa potrebbe valere il 10%, risultato superiore alle previsioni in campo per Lega e Forza Italia ma questo pacchetto di voti sembra invece destinato a frantumarsi in tre liste che rischiano di rimanere tutte e tre sotto la soglia sbarramento.

