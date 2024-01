Perché Charles Michel apre in anticipo le danze delle euronomine

L'anno di tutti i pericoli per l'Unione europea è iniziato con una sorpresa che non promette nulla di buono per il 2024. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, sabato ha annunciato che lascerà anticipatamente l'incarico per presentarsi alle elezioni europee di giugno e diventare semplice eurodeputato. “E' un atto di fede nella democrazia. Voglio giocare un ruolo attivo e difendere un progetto per l'Europa 2030”, ha detto Michel al quotidiano belga Le Soir: “Voglio far parte della squadra dei costruttori del progetto europeo. Mi candido per continuare a servirlo”. Ma la sua decisione comporta grandi rischi. Il primo è di portare il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, alla presidenza del Consiglio europeo per un periodo di quattro mesi e mezzo. E' quello che prevede il regolamento interno al Consiglio europeo in caso di impedimento del suo presidente o mancata elezione di un successore. Con la guerra della Russia contro l'Ucraina ancora in corso e il rischio di una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane del prossimo novembre, la scelta di Michel sta già raccogliendo più critiche che applausi.

