Tajani: “Bisogna evitare la politicizzazione del caso Salis”

“Trasformare la vicenda Salis in una vicenda di tipo politico non aiuta la concessione degli arresti domiciliari a Ilaria e il suo possibile ritorno in Italia. Se la questione diventa uno scontro con Orbán tutto si fa più difficile”. Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, è ancora convinto che per aiutare Ilaria Salis la soluzione migliore sarebbe quella di abbassare i toni e lasciare fare, con più silenzio, la diplomazia. A sentire le parole del portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, si direbbe che la situazione sia già precipitata. “Dobbiamo chiarire che nessuno dovrebbe vedere l’Ungheria come un ring di pugilato dove pianificare di picchiare qualcuno a morte. Nessuna richiesta diretta da parte del governo italiano a quello ungherese renderà più semplice difendere la causa di Salis, perché il governo, come in qualsiasi altra democrazia, non ha alcun controllo sui tribunali”, ha detto Kovacs parlando anche del “giro dei media europei” fatto dal padre di Ilaria, Roberto Salis, per denunciare la vicenda. Proprio il papà dell’insegnante 39enne detenuta a Budapest da 13 mesi ha subito replicato: “In Ungheria il verdetto lo hanno già emesso, lì c’è una spiccata tendenza alla tirannide”. Insomma, la politicizzazione del caso sembra ormai quasi irreversibile. Purtroppo non solo in Italia. “Se i parlamentari della sinistra vanno ad assistere al processo in Ungheria è chiaro che si amplifica questa cosa, francamente non aiuta il nostro lavoro”, sostiene Tajani. Anche l’ipotesi valutata al Nazareno di candidare Salis nelle liste dem per le europee non lo convince: “Queste iniziative politiche raramente portano a risultati positivi e anzi rischiano di inasprire lo scontro con le autorità ungheresi, non è quello che serve in questo momento”. Alla Farnesina, non è un segreto, c’è molto scetticismo anche sul dinamismo del padre di Salis, considerato tanto comprensibile quanto dannoso, come dimostrato proprio dal botta e risposta di ieri con il portavoce del governo di Budapest.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE