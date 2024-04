Le farfalle di Schlein: ora pensa a Berizzi candidato, caos per il dopo Bonaccini

Dopo l'ipotesi Salis si fa largo la carta Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica. In Emilia-Romagna, per guidare la Regione, la segretaria ha un candidato che non è quello di Bonaccini

Elly Schlein acchiappa candidati come farfalle. Dal Pd: “Ne abbiamo uno nuovo”. Chi? “Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica”. Dove? “Nel nord-ovest”. E’ vero? La guglia di Elly a Milano, Pierfrancesco Majorino, a cui si chiede conforto, dice di non “saper rispondere alla domanda”. L’altra, domanda, riguarda Ilaria Salis e la sua candidatura. Dal Pd, ancora: “Sarebbe una boiata e non beneficerebbe dell’immunità”. Come non si può amare questo partito? La Pasquetta? I parlamentari del Pd l’hanno trascorsa a studiare il diritto europeo. Il terzo giorno, Altiero Spinelli è resuscitato.