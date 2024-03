Todde a tutto gas: i problemi con le energie rinnovabili e i primi screzi con gli ecologisti

La neoeletta presidente della Sardegna propone una moratoria sulle rinnovabili e sostiene lo sviluppo di infrastrutture per il gas: azioni che dimostrano come raccontare la transizione verde sia facile, ma tradurla in atti concreti non appena si occupano posti di responsabilità meno

"Continuare a puntare sulle fossili e considerare il nucleare una scelta principe significa perseverare con un modello obsoleto… Le rinnovabili, abbondanti, gratuite e democratiche, sono le uniche in grado di garantire un approvvigionamento libero e sostenibile". Lo dice una nota del M5s a margine di un convegno organizzato dal responsabile energia di FI, Luca Squeri. I parlamentari del M5s dovrebbero spiegare i medesimi concetti ad Alessandra Todde. Ecco le prime dichiarazioni della neo-presidente della Sardegna eletta con il M5s: “Una priorità è fare in modo che finisca la speculazione energetica in Sardegna. Partendo con una moratoria che sospenda la situazione che si è creata e lavorare sulla mappa delle aree idonee”. Inoltre, ha confermato che “le infrastrutture devono essere realizzate in tempi molto brevi e servire i consorzi industriali e i bacini già esistenti”. Il programma elettorale prevede di “anticipare gli obiettivi comunitari ed emanciparla [la Sardegna] entro il 2040 dalla dipendenza dalle fonti fossili”, a partire dalla conferma del phase-out del carbone. I movimenti ecologisti (Legambiente, Wwf, Greenpeace, Kyoto Club) avevano rivolto un appello ai candidati perché riconoscessero che “la Sardegna si trova nelle condizioni ideali per costituire un vero e proprio laboratorio per la transizione energetica”. Oggi lamentano che l’appello è stato “stracciato”.