Meloni: "In Italia nessuna allerta. Abbiamo rafforzato la sicurezza delle comunità ebraiche”

La premier ricorda "il rischio emulazione", dopo l'assalto di Hamas a Israele ma rassicura sulla situazione nel paese. Questa mattina la prima tappa del viaggio in Africa, per diversificare le forniture energetiche: "Il Mozambico è una grande opportunità. I paesi africani vanno sostenuti". Poi lo spostamento in Congo

“Il fiore all’occhiello della collaborazione con l’Africa è il settore energetico. L’Europa e l’Italia hanno un problema di approvvigionamento e il Mozambico è potenzialmente un enorme produttore: i nuovi giacimenti scoperti sono una grande opportunità”. Giorgia Meloni è in Africa, dove questa mattina ha incontrato il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi, presso il palazzo della capitale Maputo: nel pomeriggio si trasferirà in Congo, per un vertice con il capo della Repubblica e il primo ministro. Al centro del doppio impegno il capitolo energia, tanto che ad accompagnare la premier c’è l’ad di Eni, Claudio Descalzi: inizialmente programmata su due giorni, la visita è stata poi accorpata in ventiquattr’ore a causa della guerra in medio oriente.